Пакет с наркотиками нашли в теле пассажира аэропорта Толмачево

Новосибирск, 19 июля. В аэропорту Толмачево с рейса сняли 40-летнего пассажира, который пытался вылететь из региона с сетом сильнодействующих наркотиков в своем теле.

Мужчина с крупной партией наркотических средств планировал вылететь в город Нерюнгри республики Саха, но вызвал подозрение у транспортной полиции и был задержан.

«Задержанный признался, что сокрыл запрещенные вещества в полости своего организма. По заключению криминалистов, в обнаруженном у мужчины свертке находился героин и синтетические наркотики общей массой более 11 граммов», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Ранее банду наркоторговцев из Бурятии задержали новосибирские полицейские. Двое подозреваемых — родственники — 30-летняя женщина и 25-летний мужчина, наладили сбыт запрещенных веществ на территории четырех регионов страны.