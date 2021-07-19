Лидера «черных лесорубов» будут судить в Сибири

Новосибирск, 19 июля. В суд передано уголовное дело в отношении директора новосибирской лесопилки, подозреваемого в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, на скамью подсудимых отправлен 38-летний владелец пилорамы в Сузунском районе. Осенью 2018 года он нанял бригаду лесорубов и вместе с ними нелегально заготовил древесину лиственных пород — березы и осины, на несколько миллионов рублей. Нелегальный участок лесозаготовки обнаружил местный лесничий и сообщил о находке в полицию.

«Вырубка производилась на территории Мышланского лесохозяйственного участка Сузунского лесничества в лесных колках, где произрастали сельскохозяйственные культуры. Заготовленная древесина вывозилась на пилораму на двух тракторах МТЗ-82, принадлежащих организации, которой руководил обвиняемый. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила свыше трех миллионов рублей», — рассказали ФАН в МВД.

/ Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Во время следствия выяснилось, что никто из наемных рабочих не знал, что лесозаготовка была незаконной. Полиции удалось доказать причастность подозреваемого к пяти фактам преступной деятельности.

В отношении черного лесозаготовителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее суд в Прикамье вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей, совершивших 21 преступление, связанное с незаконной рубкой леса в Пермском крае. Организатору группы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Трем его сообщникам — от 1 года 8 месяцев до пяти лет колонии общего режима. Еще одному подельнику дали два года исправительных работ.