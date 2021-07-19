Умер всемирно известный ученый из Новосибирска Вячеслав Седельников

Новосибирск, 19 июля. Ведущий в мире специалист в области геоботаники и экологии, член-корреспондент РАН и экс-директор Центрального сибирского ботанического сада Вячеслав Петрович Седельников скончался на 81-м году жизни.

Как стало известно ФАН, доктор биологических наук ушел из жизни 17 июля в Новосибирске. Он родился 19 апреля 1941 года. Вячеслав Седельников был известен первыми научными разработками в области влияния растительности на изменения климата.

«Седельниковым впервые разработаны научно обоснованные принципы оценки антропогенной трансформации растительности и установлено, что растительный покров является хорошим индикатором глобального изменения климата. Под это направление в 1992 году он один из первых получил грант Госдепартамента США. Седельников является основателем приоритетного направления исследований — сохранение биоразнообразия на фитоценотическом уровне. Им разработаны принципы и методы выделения редких и подлежащих охране растительных сообществ, на их основе создана «Зеленая книга Сибири», уникальная монография, не имеющая аналогов», — говорится на сайте Сибирского отделения Российской академии наук.

Ранее в возрасте 65 лет ушел из жизни известный приморский поэт и общественный деятель Иван Шепета. Он скончался во Владивостоке после перенесенного инсульта.