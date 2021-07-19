Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 10:40
10:39
Общество
Спасатели сняли туриста со скалы на Манском плесе
10:38
Экономика
Предприниматель рассказал, как получить деньги на бизнес при отказе банков
10:37
Общество
Лето в Ростовской области бьет температурные рекорды
10:36
Общество
Собянин поздравил актера Василия Ливанова с 86-летием
10:35
Общество
Стоимость аренды жилья для туристов начали снижать в Сочи
10:35
Происшествия
Полицейские в Чечне установили причастных к изготовлению поддельных сертификатов
10:34
Общество
Россиян предупредили об опасности бумажных чеков для здоровья
10:33
Происшествия
Мужчина выбросил из окна возлюбленную в Москве
10:31
Общество
Казахстан и Сербия победили в первом этапе конкурса «Славянский базар»
10:30
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал небольшое похолодание в Москве
Все новости

Охрану мусорного полигона в Новосибирске проверят из-за четырехдневного пожара
Происшествия
Охрану мусорного полигона в Новосибирске проверят из-за четырехдневного пожара
 /  Пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирск, 19 июля. Организацию охраны объекта проверят на горевшем четверо суток полигоне ТКО «Левобережный».

Такое распоряжение дал губернатор региона Андрей Травников мэрии Новосибирска в ходе оперативного совещания.

«С глав сельских районов, сельсоветов я требую, чтобы в полях, лесах и болотах реагировали и ликвидировали возгорание в течение первых суток, а здесь на охраняемом объекте поджог проспали. Причем мы даже понимаем причины и мотивы этих возгораний. Попрошу, чтобы мэрия сделала выводы, провела внутреннюю проверку — как организована охрана на полигоне», — заявил глава региона.

Крупнейший мусорный полигон мегаполиса загорелся ночью 15 июля. Огонь охватил верхние горы коммунальных отходов и пробрался в глубинные слои на большой площади. Кострище было видно из различных частей города, ближайшие окрестности заволокло густым смогом. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя четверо суток. Все это время жители соседних микрорайонов жаловались на примеси в воздухе.

Полигон расположен на улице Малыгина и эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Спецавтохозяйство». Учреждение уже проверяет природоохранная прокуратура. В ведомстве заявили, что проверка коснется и контролирующие органы — Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Охрану мусорного полигона в Новосибирске проверят из-за четырехдневного пожара
пожар новосибирск тко мусорный полигон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru