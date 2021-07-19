Охрану мусорного полигона в Новосибирске проверят из-за четырехдневного пожара

Новосибирск, 19 июля. Организацию охраны объекта проверят на горевшем четверо суток полигоне ТКО «Левобережный».

Такое распоряжение дал губернатор региона Андрей Травников мэрии Новосибирска в ходе оперативного совещания.

«С глав сельских районов, сельсоветов я требую, чтобы в полях, лесах и болотах реагировали и ликвидировали возгорание в течение первых суток, а здесь на охраняемом объекте поджог проспали. Причем мы даже понимаем причины и мотивы этих возгораний. Попрошу, чтобы мэрия сделала выводы, провела внутреннюю проверку — как организована охрана на полигоне», — заявил глава региона.

Крупнейший мусорный полигон мегаполиса загорелся ночью 15 июля. Огонь охватил верхние горы коммунальных отходов и пробрался в глубинные слои на большой площади. Кострище было видно из различных частей города, ближайшие окрестности заволокло густым смогом. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя четверо суток. Все это время жители соседних микрорайонов жаловались на примеси в воздухе.

Полигон расположен на улице Малыгина и эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Спецавтохозяйство». Учреждение уже проверяет природоохранная прокуратура. В ведомстве заявили, что проверка коснется и контролирующие органы — Роспотребнадзор и Росприроднадзор.