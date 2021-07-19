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Пятнадцатилетнего подростка сбили ночью на пешеходном переходе в Новосибирске
Происшествия
Пятнадцатилетнего подростка сбили ночью на пешеходном переходе в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 19 июля. 59-летний водитель Hyundai Solaris сбил подростка на пешеходном переходе в Калининском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в микрорайоне Родники. Под колеса легкового автомобиля попал юноша 2005 года рождения. С незначительными травмами его госпитализировали в лечебное учреждение и после осмотра медиками отпустили домой.

«18 июля в 23:10 по местному времени водитель 1962 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Тюленина в сторону улицы Родники и у дома №14 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, который переходил проезжую часть», — уточнили ФАН в ведомстве.

Ранее четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в микрорайоне Родники. 35-летний водитель автомобиля наехал на юного пешехода на внутриквартальной территории между двумя жилыми домами на Красном проспекте.

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