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Сбежавших из реабилитационного центра новосибирских подростков нашли живыми
Происшествия
Сбежавших из реабилитационного центра новосибирских подростков нашли живыми
 /  Невские Новости

Новосибирск, 19 июля. Компанию подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория», вернули после побега в учреждение и родителям.

«В ходе поисковых мероприятий разыскиваемые были обнаружены сотрудниками полиции 18 июля. Две девочки переданы в социально-реабилитационный центр, две — законным представителям. С ними все в порядке», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Четверо девочек 2005-2007 годов рождения самовольно ушли из реабилитационного учреждения вечером 17 июля. Здание находится в Железнодорожном районе города, в нем проходят профилактическую работу с трудными подростками, склонными к безнадзорности и беспризорности, а также к употреблению алкогольных и наркотических веществ.

На розыск несовершеннолетних были ориентированы все наружные службы полиции города Новосибирска, а также оперативные подразделения и сотрудники ПДН.

Причины произошедшего выясняет Следственный комитет.

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