Четверо подростков сбежали из социального центра под Новосибирском

Новосибирск, 18 июля. Полиция разыскивает четырех несовершеннолетних, которые сбежали из социально-реабилитационного центра в Новосибирской области.

Подростки 2005-2007 годов рождения покинули учреждение в вечернее время и не вернулись. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения юных беглецов. Почему они захотели уйти из центра помощи и при каких обстоятельствах это произошло пока не сообщается.

Аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге. Шестеро школьников совершили побег из Центра социальной помощи семье и детям. Они заявили, что хотели развлечься.