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Четверо подростков сбежали из социального центра под Новосибирском

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:01
Происшествия
Четверо подростков сбежали из социального центра под Новосибирском
pixabay.com  /  Dim Hou

Новосибирск, 18 июля. Полиция разыскивает четырех несовершеннолетних, которые сбежали из социально-реабилитационного центра в Новосибирской области.

Подростки 2005-2007 годов рождения покинули учреждение в вечернее время и не вернулись. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения юных беглецов. Почему они захотели уйти из центра помощи и при каких обстоятельствах это произошло пока не сообщается.

Аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге. Шестеро школьников совершили побег из Центра социальной помощи семье и детям. Они заявили, что хотели развлечься.

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подростки побег новосибирская область
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