Пьяные дамы забили подругу до смерти под Новосибирском

Новосибирск, 18 июля. Новосибирские следователи задержали двух женщин по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Пьяные сибирячки 28 и 30 лет до смерти забили свою подругу в селе Матково Мошковского района Новосибирской области.

Тело 35-летней женщины с множественными гематомами на голове и теле нашли в окрестностях станции Льниха Тогучинского района местные жители 12 июля. Следствие установило, что смертельные побои женщина получила во время вечернего застолья с подругами 9 июля, где ее жестоко избила группа приятельниц. Полуживой уйти с места избиения ей помог мужчина. После этого от полученных травм она умерла.

«Фигуранты по уголовному делу установлены и задержаны. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее в овраге под Новосибирском следователи нашли тело пропавшей госпожи Стеллы. Труп был завернут в простыни, залит бетоном и засыпан землей на территории Колыванского района.