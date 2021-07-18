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Пьяные дамы забили подругу до смерти под Новосибирском

  /   Обновлено: 18 июля 2021 09:54
Происшествия
Пьяные дамы забили подругу до смерти под Новосибирском
пресс-служба  /  СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 18 июля. Новосибирские следователи задержали двух женщин по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Пьяные сибирячки 28 и 30 лет до смерти забили свою подругу в селе Матково Мошковского района Новосибирской области.

Тело 35-летней женщины с множественными гематомами на голове и теле нашли в окрестностях станции Льниха Тогучинского района местные жители 12 июля. Следствие установило, что смертельные побои женщина получила во время вечернего застолья с подругами 9 июля, где ее жестоко избила группа приятельниц. Полуживой уйти с места избиения ей помог мужчина. После этого от полученных травм она умерла.

«Фигуранты по уголовному делу установлены и задержаны. Расследование уголовного дела продолжается», —  сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее в овраге под Новосибирском следователи нашли тело пропавшей госпожи Стеллы. Труп был завернут в простыни, залит бетоном и засыпан землей на территории Колыванского района.

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