Жилой двухэтажный дом сгорел возле газопровода в Новосибирске

Новосибирск, 18 июля. Частный двухэтажный дом сгорел дотла вблизи магистрального газопровода в Октябрьском районе.

Жилое двухэтажное здание загорелось в частном секторе на улице Рябиновой днем накануне. К приезду первых пожарных расчетов огонь поглотил все жилье, надворные постройки и площадку со строительным мусором и угрожал перейти на соседние дома и трубопровод с газом.

«Высокая пожарная нагрузка ввиду особенностей конструкций способствовала стремительному распространению огня. Сотрудники МЧС России одновременно с ликвидацией возгорания осуществляли защиту соседних жилых домов, а также предотвратили угрозу перехода огня на газовую трубу. В течение получаса открытое горение ликвидировано», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что хозяева полыхающего домовладения находились на месте ЧП, никто не пострадал.

Ранее двадцать человек эвакуировали из санатория в Бердске из-за пожара в душевой комнате. ЧП произошло в гостиничном комплексе «Былина».