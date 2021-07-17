АПХ «Эко-культура» прокомментировал записку с просьбой о помощи в упаковке помидоров

Новосибирск, 17 июля. Инцидент с запиской с призывом о помощи, оставленный в коробке с помидорами, прокомментировали в пресс-службе АПХ «Эко-культура».

По данным компании, в настоящее время АПХ проводит внутреннюю проверку по поступившей информации. По сообщению «Эко-культуры», над продукцией ведется особый контроль. При этом ставропольская фирма уверяет, что упаковываются овощи в Московской области. Также представители утверждают, что на предприятии уделяют большое внимание вопросу подбора персонала.

«Компания обладает точными данными о составе, количестве и направлениях наших поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какой бригадой упакован товар», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на записку в упаковке с помидорами черри наткнулась жительница Новосибирска. На послание было написано «Помогите, мы в рабстве». Женщина сообщила, что намерена обратиться в полицию.