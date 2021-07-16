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Жители Новосибирска заметили таинственный кольцеобразный объект в небе над городом
Общество
Жители Новосибирска заметили таинственный кольцеобразный объект в небе над городом
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 16 июля. Необычный летающий объект был замечен в небе над Новосибирском. Местные жители гадают о происхождении небесного тела.

Увидеть летающий объект можно было в Новосибирске днем 16 июля. По своей форме он напоминал кольцо со светоотражающими краями. Видео необычного явления прислал корреспондент ФАН с места событий.

Автор ролика за кадром сравнивает НЛО со светящейся тарелкой. При приближении становится видно, что края летающего кольца действительно отражают свет. Природа происхождения явления пока неизвестна.

США ранее представили большой доклад о наблюдениях неопознанных летающих объектов. В документе описываются 144 отчета очевидцев НЛО за период с 2004 по 2021 годы.

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