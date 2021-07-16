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Бывшего директора новосибирской клиники обвиняют в хищении 1,9 млрд рублей
Происшествия
Бывшего директора новосибирской клиники обвиняют в хищении 1,9 млрд рублей
pixabay.com

Новосибирск, 16 июля. Начальник клиники Мешалкина с помощью супруги и других подельников участвовал в мошеннических схемах и воровал из бюджета деньги.

По подозрению в злоупотреблении должностными обязанностями и участии в мошеннических схемах перед судом предстанут бывший директор новосибирской клиники имени академика Мешалкина и его супруга. По версии следствия, они виновны в хищении 1,9 млрд рублей.

Кроме того, в растрате и легализации денежных средств подозреваются заместитель директора клиники и два поставщика медоборудования. Фигуранты вернули только 960 млн рублей из похищенной суммы, на данный момент их имущество под арестом.

Еще двое крымских экс-депутатов были осуждены за покушение на мошенничество.

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новосибирск мошенничество директор
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