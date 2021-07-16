Подросток угодил в электромясорубку на птицефабрике под Новосибирском

Новосибирск, 16 июля. В Искитимском районе 16-летний работник предприятия травмировался, попав в электромясорубку для разделки птицы.

Пострадавшего со множественными травмами госпитализировали. Врачи диагностировали у него переломы ребер, костей правого предплечья со смещением и ушибы по всему телу. Один палец подростку пришлось ампутировать.

По предварительным данным, юноша поскользнулся и упал, попав рукой в электрическую мясорубку, которая предназначена для обработки птицы.

Прокуратура Новосибирской области проверит законность привлечения несовершеннолетнего к работе, а также исполнение законодательства об охране труда на предприятии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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