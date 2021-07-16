Новосибирский полицейский брал за покровительство елкой и деньгами

Новосибирск, 16 июля. Бывший замначальника одного из отделов полиции в Оби вскоре предстанет перед судом. Он обвиняется в получении крупной взятки.

По версии следователей, зимой прошлого года к стражу порядка обратился мужчина, который собирался заниматься незаконным бизнесом. Будущий коммерсант просил обвиняемого оказать покровительство, помогать решать возникшие проблемы.

В начале января бизнесмен и полицейский встретились под контролем стражей порядка. Фигурант получил 33 тысячи рублей и новогоднюю елку за свои услуги, после чего был задержан.

В Москве арестован сотрудник Минобрнауки РФ. Обвиняемый попался при получении взятки в 150 тысяч рублей, сообщало РИАМО.