Сотни добровольцев вызвались накормить диких животных в Новосибирской области

Новосибирск, 16 июля. Более 600 жителей Новосибирской области откликнулись на призыв властей помочь диким животным пережить зиму. Люди будут заготавливать корма для зверей.

Министерство природных ресурсов и экологии региона выступило ранее с предложением провести биотехнические мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях для диких животных. Жители 27 муниципальных районов Новосибирской области — 621 человек вызвались помочь. Люди будут принимать участие в засевании полей, заготовке соли, веников, делать кормушки для зверей.

В прошлом году на помощь диким животным пришли 123 человека. Волонтеры засеяли около 200 га кормовых полей, заготовили сотни тонн сена и выложили более двух тонн соли.

Коммунальщики в Ульяновске спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте. Несчастное животное провело в заточении неделю.