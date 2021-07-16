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Сотни добровольцев вызвались накормить диких животных в Новосибирской области

  /   Обновлено: 16 июля 2021 09:44
Общество
Сотни добровольцев вызвались накормить диких животных в Новосибирской области
pixabay.com

Новосибирск, 16 июля. Более 600 жителей Новосибирской области откликнулись на призыв властей помочь диким животным пережить зиму. Люди будут заготавливать корма для зверей.

Министерство природных ресурсов и экологии региона выступило ранее с предложением провести биотехнические мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях для диких животных. Жители 27 муниципальных районов Новосибирской области — 621 человек вызвались помочь. Люди будут принимать участие в засевании полей, заготовке соли, веников, делать кормушки для зверей.

В прошлом году на помощь диким животным пришли 123 человека. Волонтеры засеяли около 200 га кормовых полей, заготовили сотни тонн сена и выложили более двух тонн соли.

Коммунальщики в Ульяновске спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте. Несчастное животное провело в заточении неделю.

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