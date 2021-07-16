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Два человека попали в больницу в результате ДТП в Новосибирске
Происшествия
Два человека попали в больницу в результате ДТП в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 16 июля. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковой машины произошло в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МВД.

Известно, что автобус, следовавший по маршруту без пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем марки Ford. В результате инцидента два человека госпитализированы.

Травмы получили 26-летний водитель автобуса и 33-летней водитель иномарки. Причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия на данный момент устанавливаются.

Ранее полицейский из Великого Новгорода стал фигурантом уголовного дела после ДТП. Производство возбуждено по факту превышения правоохранителем должностных полномочий.

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авария новосибирск автобус
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