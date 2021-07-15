Чиновника, бравшего взятки за несуществующую уборку снега, выпустили из СИЗО

Новосибирск, 15 июля. Директор муниципального казенного учреждения «Калининское» в городе Новосибирск, выплатил за фиктивную уборку снега более 2 млн рублей.

В настоящий момент подсудимый переведен на домашний арест. Обвинение было выдвинуто прошлым летом из-за невыполненного контракта МКУ «Калининское» в 2019 и 2020 годах, по которому уборка снега так и не была произведена.

Чиновник об отсутствии работ знал и на протяжении долгого времени вымогал у предпринимателя взятки за подписание актов выполненной работы. Общая сумма незаконно полученных денег составила 200 тысяч рублей.