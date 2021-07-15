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Чиновника, бравшего взятки за несуществующую уборку снега, выпустили из СИЗО
Происшествия
Чиновника, бравшего взятки за несуществующую уборку снега, выпустили из СИЗО
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Новосибирск, 15 июля. Директор муниципального казенного учреждения «Калининское» в городе Новосибирск, выплатил за фиктивную уборку снега более 2 млн рублей.

В настоящий момент подсудимый переведен на домашний арест. Обвинение было выдвинуто прошлым летом из-за невыполненного контракта МКУ «Калининское» в 2019 и 2020 годах, по которому уборка снега так и не была произведена.

Чиновник об отсутствии работ знал и на протяжении долгого времени вымогал у предпринимателя взятки за подписание актов выполненной работы. Общая сумма незаконно полученных денег составила 200 тысяч рублей.

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взятка чиновники новосибирск
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