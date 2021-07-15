«Мы в рабстве»: в Новосибирске нашли страшную записку в упаковке помидоров

Новосибирск, 15 июля. Жительница Новосибирска обнаружила в упаковке с помидорами черри записку. На послание было написано «Помогите, мы в рабстве».

Женщина не знала, как ей поступить, но просто выбросить записку ей не позволила совесть. Она решила разобраться в ситуации.

На упаковке написано, что помидоры производятся в Ставрополье. Поэтому изначально женщина решила, что записку написали жители рабочего дома. В жизни компании сейчас тяжелые времена — кадровая текучка в вышестоящем руководстве, также в отношении производства имеется несколько судебных исков.

Но позже выяснилось, что упаковываются овощи в Московской области и уже оттуда расходятся по всей стране.

В продуктовой сети, где жительница Новосибирска приобрела товар, пообещали разобраться в ситуации. А сама женщина планирует написать заявление в полицию.