Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 15:19
15:18
Шоу-бизнес
ФАН узнал, почему Заворотнюк подарила их с Петром Чернышевым дом маме
15:17
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о необходимости возобновления диалога по плотине Хидасэ
15:16
Общество
Главред журнала «Калашников» Дегтярев поддержал ужесточение наказания за утерю оружия
15:15
Происшествия
Петербуржца лишили денег и фотоаппарата на Политехнической
15:15
Общество
Олег Сенцов отказался снимать кино при действующей украинской власти
15:14
Общество
Администрацию Аксайского района возглавил бывший куратор донских казаков
15:12
Общество
Дожди затопили взлетно-посадочную полосу в Шереметьево
15:08
Экономика
Центробанк России ожидает стабилизации инфляции в этом году
15:08
Происшествия
Зараженный коронавирусом мужчина поплатился за проживание в московском хостеле
15:07
Общество
Назван способ определить одинокую женщину по одежде
Все новости

«Мы в рабстве»: в Новосибирске нашли страшную записку в упаковке помидоров

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:10
335
Происшествия
«Мы в рабстве»: в Новосибирске нашли страшную записку в упаковке помидоров
pixabay.com  /  Helger11

Новосибирск, 15 июля. Жительница Новосибирска обнаружила в упаковке с помидорами черри записку. На послание было написано «Помогите, мы в рабстве».

Женщина не знала, как ей поступить, но просто выбросить записку ей не позволила совесть. Она решила разобраться в ситуации.

На упаковке написано, что помидоры производятся в Ставрополье. Поэтому изначально женщина решила, что записку написали жители рабочего дома. В жизни компании сейчас тяжелые времена — кадровая текучка в вышестоящем руководстве, также в отношении производства имеется несколько судебных исков.

Но позже выяснилось, что упаковываются овощи в Московской области и уже оттуда расходятся по всей стране.

В продуктовой сети, где жительница Новосибирска приобрела товар, пообещали разобраться в ситуации. А сама женщина планирует написать заявление в полицию.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Мы в рабстве»: в Новосибирске нашли страшную записку в упаковке помидоров
помидоры рабство записка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru