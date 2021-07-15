В овраге под Новосибирском нашли тело пропавшей госпожи Стеллы

Новосибирск, 15 июля. Тело без вести пропавшей женщины найдено полицейскими закопанным в овраге под Новосибирском.

«Останки, по версии следствия, принадлежащие разыскиваемой, 14 июля были обнаружены сотрудниками уголовного розыска и экспертами-криминалистами в овраге на территории Колыванского района Новосибирской области. Тело было обернуто в простыни», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

30-летняя Екатерина Плотникова пропала минувшей зимой. В поисках молодой женщины с длинными афрокудрями и татуировкой на бедре участвовали не только правоохранители и родственники, но волонтеры и СМИ. Во время поисков выяснилось, что девушка вела двойную жизнь и подрабатывала на рынке сексуальных услуг, где ее знали по прозвищу госпожа Стелла.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается — назначен ряд криминалистических и судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин смерти женщины. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственных действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело о побоях десятилетнего ребенка. Мальчика избил отец одного из сверстников из-за небольшой детской ссоры во дворе многоквартирного дома в Краснообске.