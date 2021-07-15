Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 12:15
12:12
Происшествия
Злоумышленница возле подъезда украла у пожилой петербурженки более 50 тыс. рублей
12:11
Общество
МВД выступило за отмену обязательного техосмотра для легковых авто в России
12:10
Общество
Клещей с энцефалитом нашли в 13 районах Нижегородской области
12:09
Политика
«Талибан» предложил Афганистану перемирие в обмен на выдачу заключенных
12:09
Весь мир
В США выпустили боевой пистолет в виде детского конструктора Lego
12:06
Происшествия
Жестокое убийство пенсионеров на Кубани держит в страхе всю станицу
12:05
Армия
Sohu: «дырявая королева» из Британии стала мишенью для российских «Кинжалов»
12:02
Общество
Губернатор Самарской области отреагировал на скандал с проектом памятника Головкину
12:02
Шоу-бизнес
Тулупова устроила Шепелеву сцену ревности из-за фото раздетой девушки
12:00
Общество
Нагорный парк Барнаула примет участие в конкурсе от National Geographic Traveler
Все новости

Один человек погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 15 июля. Тело мужчины найдено новосибирскими спасателями во время тушения пожара в частном доме города Оби.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России, пожар произошел на улице Крылова в 12:50 по местному времени. К приезду спасателей густой черный дым шел из-под кровли двухквартирного дома, горели обе половины здания.

«В течение 25 минут открытое горение ликвидировано, еще 40 минут потребовалось для проливки водой места происшествия и выявления скрытых очагов горения. В ходе разведки установлено, что в одной половине дома горели домашние вещи и мебель, во второй — домашние вещи. Предварительная общая площадь горения 23 квадратных метра», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Очевидцы предупредили спасателей, что в доме может находиться человек. Позже его нашли без признаков жизни. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

Один человек погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Ранее двадцать человек эвакуировано из санатория под Новосибирском из-за пожара в душевой. ЧП произошло в гостиничном комплексе «Былина» в Бердске.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru