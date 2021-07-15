Один человек погиб при пожаре в частном доме под Новосибирском

Новосибирск, 15 июля. Тело мужчины найдено новосибирскими спасателями во время тушения пожара в частном доме города Оби.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России, пожар произошел на улице Крылова в 12:50 по местному времени. К приезду спасателей густой черный дым шел из-под кровли двухквартирного дома, горели обе половины здания.

«В течение 25 минут открытое горение ликвидировано, еще 40 минут потребовалось для проливки водой места происшествия и выявления скрытых очагов горения. В ходе разведки установлено, что в одной половине дома горели домашние вещи и мебель, во второй — домашние вещи. Предварительная общая площадь горения 23 квадратных метра», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Очевидцы предупредили спасателей, что в доме может находиться человек. Позже его нашли без признаков жизни. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

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