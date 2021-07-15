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Гигантское граффити с писателем Крыловым появится на одноименной улице в Новосибирске
Общество
Гигантское граффити с писателем Крыловым появится на одноименной улице в Новосибирске
Prt Scr|https://novo-sibirsk.ru  /  Аристархова Мария

Новосибирск, 15 июля. Фасад жилого дома на улице Крылова украсят панно с граффити поэта в окружении героев его басен.

Граффити с русским публицистом Иваном Крыловом должно расположиться на восточном фасаде жилого дома №40. Согласно концепции, представленной на общественные обсуждения мэрией города, панно выполнят в теплых и холодных оттенках студенты кафедры монументально-декоративного искусства НГУАДИ им. А. Д. Крячкова по эскизу третьекурсницы факультета Марии Аристарховой. В центре композиции во весь рост будет изображен Иван Крылов в окружении героев его басен.

«Группы героев басен решены отдельными блоками и располагаются на фоне обобщенного образа русской природы. Тень от Крылова составлена из названий написанных им басен и символизирует след, который он оставил в русской литературе», — говорится в документе.

Площадь акриловой росписи составит 170 квадратных метров и займет всю боковую сторону фасада здания.

В настоящее время проект проходит общественные обсуждения. Их итоги подведут 11 августа. Отмечается, работа приурочена к 115-летию наименования улицы. Это событие произошло 10 июля 1908 года в Ново-Николаевске (прежнее название Новосибирска), в этот день названия получили 37 безымянных улиц Центральной и Закаменской частей города, 22 из них нарекли в честь писателей.

Ранее группа итальянских ученых создала уникальное средство, которое может помочь очистить объекты стрит-арта от портящих их надписей вандалов.

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