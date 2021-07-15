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Пожар на крупном мусорном полигоне произошел в Новосибирске
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Пожар на крупном мусорном полигоне произошел в Новосибирске
 /  Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Новосибирск, 15 июля. Крупный пожар произошел ночью на полигоне бытовых отходов на улице Малыгина в левобережной части города.

По сообщению МЧС России по Новосибирской области, сотрудники службы спасения пришли на помощь администрации полигона в борьбе со стихией в 3:42 по местному времени. К этому моменту открытым огнем горела свалка мусора, зафиксировано глубинное тление на большой площади. Ситуация усложнялась сильным ветром, порывы которого разносили искры и тлеющие отходы по территории полигона. Справиться с открытым огнем спасатели не могли несколько часов. Ближайшие окрестности заволокло густым смогом.

«В течение четырех часов удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент работы по поливке и разбору тлеющего мусора при помощи тяжелой механизированной техники продолжаются. От администрации объекта задействовали бульдозеры», — рассказали ФАН в главном управлении МЧС России по региону.

Ранее новосибирские огнеборцы ликвидировали крупный пожар вблизи магистрального газопровода в частном секторе Железнодорожного района. Огонь охватил три жилых дома на газифицированной улице Оренбургской.

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пожар новосибирск мусорный полигон
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