Толпа мужчин с топорами разгромила развлекательный центр в Новосибирске

Новосибирск, 14 июля. Девять человек в масках и с топорами напали на развлекательный центр с аэротрубой в Новосибирске и при посетителях устроили погром.

Инцидент произошел в здании на улице Спартака в Октябрьском районе города. Толпа неизвестных ворвалась в помещения аэродинамического комплекса FreeFly и начала громить мебель и дорогостоящее оборудование. Все нападавшие были в лицевых масках и попали на записи видеокамер наружного наблюдения.

По сообщению сотрудников центра, погромщики заявили, что представляют интересы парашютного бизнеса и уже предупреждали владельца о требованиях закрыть клуб. В ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

«Следственно-оперативная группа работает на месте. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В полицию сообщение о повреждении имущества поступило в 16:02 по местному времени», — прокомментировали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее новосибирские полицейские задержали 58-летнюю жительницу Кировского района по подозрению в продаже и изготовлении фальшивого сертификата, подтверждающего наличие профилактических прививок от COVID-19. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.