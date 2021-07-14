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Жительницу Новосибирска поймали на продаже сертификата о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Жительницу Новосибирска поймали на продаже сертификата о вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Новосибирск, 14 июля. Новосибирские полицейские задержали 58-летнюю жительницу Кировского района по подозрению в изготовлении и продаже поддельного прививочного сертификата от коронавируса.

Предприимчивая горожанка попалась на продаже фиктивной справки о вакцинации за 10 тысяч рублей. Фальшивый документ она сбывала через соседа. Во время обыска в ее квартире оперативники обнаружили больше сотни поддельных печатей различных медицинских учреждений города, среди них — больше двух десятков именных штампов врачей. Собранные улики переданы на экспертизу.

«Во время спецоперации в момент передачи поддельного сертификата тот был изъят из незаконного оборота. Женщину задержали чуть позже по месту нового проживания в Кировском районе Новосибирска», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Подозреваемая дала признательные показания и отпущена под подписку о невыезде. Против нее расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее из-за сложной эпидситуации по коронавирусу в регионе ввели дополнительный коечный фонд за счет перепрофилирования стационара психиатрической больницы №3 и первого корпуса Новосибирской областной клинической больницы.

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новосибирск вакцинация от covid-19 подделка сертификатов
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