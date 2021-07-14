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Крупный пожар вблизи магистрального газопровода ликвидируют новосибирские спасатели
Происшествия
Крупный пожар вблизи магистрального газопровода ликвидируют новосибирские спасатели
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 14 июля. Три частных дома с надворными постройками охватил крупный пожар на газифицированном участке в Железнодорожном районе города.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, о происшествии на улице Оренбургской пожарным сообщили очевидцы в 17:07 по местному времени. К приезду спасателей горели надворные постройки, из-за сильного ветра огонь угрожал соседним жилым домам и магистральному газопроводу. Из горящих хозяйственных помещений эвакуировано несколько баллонов с газом.

«Пожарные эвакуировали два пропановых, два газовых и два кислородных баллонов из гаража, не допустив осложнения оперативной обстановки. В течение получаса, благодаря своевременному наращиванию сил МЧС России и подразделений пожарной охраны, удалось локализовать пожар на предварительной площади 400 квадратных метров. В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания»,  — сообщили ФАН в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по региону, создан штаб пожаротушения. Многочисленная команда спасателей завершает проливку и разбирает сгоревшие конструкции. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сейчас в регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия продолжатся все следующие сутки. Ночью 15 июля ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с.

Ранее легковой автомобиль Hyundai Solaris загорелся во время движения на городской трассе и полностью сгорел до приезда спасателей. ЧП произошло на разъезде Иня и спровоцировало серьезные заторы на выезде из города.

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пожар новосибирск газопровод
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