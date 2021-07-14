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Водитель спортивного мотоцикла попал под грузовик и погиб в Новосибирске
Происшествия
Водитель спортивного мотоцикла попал под грузовик и погиб в Новосибирске
пресс-служба  /  ГИБДД УМВД по городу Новосибирску

Новосибирск, 14 июля. 47-летний водитель спортивного мотоцикла погиб под колесами тягача в Октябрьском районе города.

Смертельное ДТП с мотоциклистом и грузовым автомобилем произошло в утренний час пик накануне. На глазах десятка автомобилистов байкер не справился с управлением спортивного мотоцикла и угодил прямо под колеса попутно ехавшего грузового тягача MAN.

«В 7:55 по местному времени водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по второй полосе улицы Большевистской, и у дома №103 произошло столкновение с Мото Suzuki TL1000S под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался в попутном направлении в третьей полосе. В результате водитель мото получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали ФАН в группе пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции по городу Новосибирску.

Ранее водитель Audi Q7 задавил насмерть пятилетнего ребенка на пешеходном переходе в Советском районе города. Трагедия произошла на глазах матери погибшего мальчика.

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