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Новосибирскую психбольницу перепрофилировали под ковидный госпиталь
Общество
Новосибирскую психбольницу перепрофилировали под ковидный госпиталь
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Новосибирск, 14 июля. Дополнительный госпиталь на 100 коек для больных с коронавирусом открылся в столице Сибири на базе филиала психиатрической больницы №3 на улице Бердышева в Советском районе.

Как сообщили в правительстве региона, в этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы №3 в стабилизированном состоянии. Все медики учреждения прошли курсы повышения квалификации для лечения таких пациентов.

Всего на данный момент для больных с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом Новосибирская область перепрофилировала 6 252 койки. Увеличен коечный фонд в инфекционных госпиталях и отделениях.

Ранее власти региона перепрофилировали первый корпус Новосибирской областной клинической больницы. В госпитале на 226 коек медики начали принимать тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом из районов области, а также беременных женщин с подозрением на инфекцию и пневмониями.

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