Два зека сбежали из колонии-поселения в Новосибирске

Новосибирск, 13 июля. Сотрудники управления ФСИН по Новосибирской области разыскивают двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения.

Отсутствие осужденных заметили во время плановой проверки. Они воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь наличные деньги и ценные вещи, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Мужчины отбывают наказание за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. В исправительное учреждение выехал заместитель прокурора области Павел Смагоринский.

Незадолго до этого двое заключенных совершили побег из колонии в Оренбургской области. Их удалось поймать спустя несколько дней, сообщало РИА56.