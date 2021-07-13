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Два зека сбежали из колонии-поселения в Новосибирске
Происшествия
Два зека сбежали из колонии-поселения в Новосибирске
Новостное агентство «Харьков».  /  Виктор Сухоруков

Новосибирск, 13 июля. Сотрудники управления ФСИН по Новосибирской области разыскивают двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения.

Отсутствие осужденных заметили во время плановой проверки. Они воспользовались правом носить гражданскую одежду, иметь наличные деньги и ценные вещи, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Мужчины отбывают наказание за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков. В исправительное учреждение выехал заместитель прокурора области Павел Смагоринский.

Незадолго до этого двое заключенных совершили побег из колонии в Оренбургской области. Их удалось поймать спустя несколько дней, сообщало РИА56.

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