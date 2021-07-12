Академик РАН назвал скафандр с фильтрами единственной альтернативой вакцинации

Новосибирск, 12 июля. Без вакцинации и соблюдения масочного режима от COVID-19 можно защититься, если только надеть скафандр, заявил доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Единственный путь реальной борьбы с коронавирусной инфекцией, это как можно быстрее вакцинироваться и обязательно носить маску в местах скопления людей. Альтернативой прививке может стать разве что скафандр с фильтрами, иронично заметил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.

Распространению вируса способствуют дети, так как в детские сады и школы они ходят без средств защиты органов дыхания. Поэтому особенно важно пройти вакцинцию, заключил Нетесов.

Главный врач городской инфекционной больницы и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассчитала срок, по прошествии которого коронавирус уйдет. Она написала об этом в своих социальных сетях.

Почти 1,2 миллиона человек получили оба компонента вакцины от коронавируса в Москвоской области. Ежедневно на вакцинацию в области записываются 97-98 тыс. человек, передает «Подмосковье сегодня».