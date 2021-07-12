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Документы по достройке метро в Новосибирске передали на госэкспертизу
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Документы по достройке метро в Новосибирске передали на госэкспертизу
Общество
Документы по достройке метро в Новосибирске передали на госэкспертизу
pixabay.com

Новосибирск, 12 июля. Техническую документацию, касающуюся первого этапа достройки Дзержинской ветки метрополитена в Новосибирске, передали на государственную экспертизу.

Отмечается, что достройку Дзержинской ветви метрополитена в Новосибирске будут осуществлять в два этапа достройка тоннеля и строительство двух станций. Об этом заявил городской глава Анатолий Локоть.

Ранее нелегальные торговцы устроили свалку возле выхода из метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска. Из-за образовавшейся помойки с гнилыми отходами пищевых продуктов ситуация может обернуться эпидемией.

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метро новосибирск строительство
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