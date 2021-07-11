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Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:56
Происшествия
Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании
mvd.ru

Новосибирск, 11 июля. Сотрудники полиции ведут активную борьбу с продавцами поддельных справок о вакцинации против коронавируса.

Силовики мониторят Сеть с целью пресечения незаконной деятельности. В региональном ГУ МВД напомнили, что изготовление фальшивого сертификата или его сбыт грозит двухлетним тюремным сроком

Уголовная ответственность предусмотрена и для покупателей специфического «товара». Даже если «клиент» не воспользовался поддельным документом, он рискует на год попасть за решетку.

Сотрудница калининградской больницы попалась на продаже сертификатов. В документ по просьбе покупателей она заносила ложную информацию. Свой преступный сервис она оценивала в 1,5-3,5 тысячи рублей.

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вакцина справка коронавирус
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