Полиция в Новосибирске разыскивает избившего курьера водителя Mercedes

Новосибирск, 11 июля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, который 5 июля жестоко избил курьера.

Инцидент произошел в районе площади Маркса у дома 3. Между двумя мужчинами возник конфликт. Нападавший сидел в "Мерседесе", а 24-летний доставщик еды проезжал мимо на велосипеде, и якобы задел иномарку.

Водитель поехал за ним, а на улице Титова вышел из автомобиля и избил молодого человека. Он ударил его по голове, в результате чего тот упал на землю. Пострадавший получил перелом глазницы и был госпитализирован. Полиция начала проверку и просит очевидцев помочь в расследовании инцидента.

Петербуржец жестоко избил бездомного у метро.