Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 21:05
21:03
Шоу-бизнес
Фанаты хотят сделать продолжение «Лиги справедливости» по раскадровкам Знака Снайдера
21:01
Общество
Марго Робби сыграет главную роль в фильме Греты Гервиг о кукле Барби
21:01
Политика
Трамп отказался озвучивать решение по участию в президентских выборах
21:00
Весь мир
Представители ЦАР приняли участие в международной таможенной конференции
20:59
Происшествия
Юноша утонул под «танцующим мостом» в Волгограде
20:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала зажигательный танец Баскова на столе
20:58
Происшествия
Жительница Омска выбросила собаку из окна и стала фигуранткой уголовного дела
20:56
Происшествия
Новосибирские силовики ищут продавцов «липовых» сертификатов о вакцинировании
20:56
Весь мир
«Не бросили в беде»: центральноафриканцы оценили российскую гуманитарную помощь
20:55
Экономика
Китайские автолюбители показали фото бампера нового BMW
Все новости

Полиция в Новосибирске разыскивает избившего курьера водителя Mercedes

  /   Обновлено: 11 июля 2021 20:45
Происшествия
Полиция в Новосибирске разыскивает избившего курьера водителя Mercedes
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 11 июля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, который 5 июля жестоко избил курьера.

Инцидент произошел в районе площади Маркса у дома 3. Между двумя мужчинами возник конфликт. Нападавший сидел в "Мерседесе", а 24-летний доставщик еды проезжал мимо на велосипеде, и якобы задел иномарку.

Водитель поехал за ним, а на улице Титова вышел из автомобиля и избил молодого человека. Он ударил его по голове, в результате чего тот упал на землю. Пострадавший получил перелом глазницы и был госпитализирован. Полиция начала проверку и просит очевидцев помочь в расследовании инцидента.

Петербуржец жестоко избил бездомного у метро.

Вернуться назад

конфликт велосипед избил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru