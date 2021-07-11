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Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
пресс-служба  /  Управления ГИБДД по Новосибирску

Новосибирск, 11 июля. В дорожно-транспортном происшествии на территории жилого дома в Калининском районе пострадал четырехлетний ребенок.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, авария произошла в микрорайоне Родники в полдень. 35-летний водитель Suzuki наехал на юного пешехода на внутриквартальной территории между двумя жилыми домами на Красном проспекте.

«В результате мальчик 2017 года рождения, который находился в сопровождении матери, был доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «перелом левой стопы». На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ведомстве.

Ранее смертельный случай с пятилетним мальчиком произошел на пешеходном переходе в Советском районе города. Ребенок погиб на месте в результате наезда Audi Q7.

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