Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:57
14:56
Армия
Дандыкин объяснил, почему Британия боится продавать Киеву военные технологии
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
Все новости

На популярном новосибирском пляже обнаружили мертвеца

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:35
Происшествия
На популярном новосибирском пляже обнаружили мертвеца
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 11 июля. Мертвое тело неизвестного мужчины выплыло на многолюдный пляж «У Обского моря» в разгар дня.

Труп в толще воды у берега обнаружил один из отдыхающих и вытащил его на сушу. По внешним признакам утопленник находился в реке несколько дней.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД по региону, личность погибшего выясняется. Предварительно полицейскими установлено, что тело принадлежит мужчине в возрасте 30-35 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвую 38-летнюю женщину обнаружили прохожие на улице Станиславского в Ленинском районе. Предварительно установлено, что она выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже и погибла на месте. 

Вернуться назад

новосибирск пляж утопленник мертвое тело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru