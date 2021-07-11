На популярном новосибирском пляже обнаружили мертвеца

Новосибирск, 11 июля. Мертвое тело неизвестного мужчины выплыло на многолюдный пляж «У Обского моря» в разгар дня.

Труп в толще воды у берега обнаружил один из отдыхающих и вытащил его на сушу. По внешним признакам утопленник находился в реке несколько дней.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД по региону, личность погибшего выясняется. Предварительно полицейскими установлено, что тело принадлежит мужчине в возрасте 30-35 лет. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвую 38-летнюю женщину обнаружили прохожие на улице Станиславского в Ленинском районе. Предварительно установлено, что она выпала из окна своей квартиры на четвертом этаже и погибла на месте.