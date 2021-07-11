Минимальный продуктовый набор подорожал в Новосибирской области

Новосибирск, 11 июля. Стоимость минимального набора продуктов питания выросла в регионе за последний месяц на 5,6%, а с начала года — на 19,6%.

Рост цен зафиксировал Новосибирскстат по итогу наблюдений за уровнем потребительских цен на популярные продукты 33 наименований. Средняя цена месячной корзины на одного жителя региона в июне составила 5371,33 рубля.

«В структуре стоимости набора преобладают плоды и овощи — 25,5%, на долю хлеба, круп и макаронных изделий приходится 25%, молочных продуктов — 18,3%, мяса и мясопродуктов — 15,3%, жиров — 4,9%, рыбы — 3,9%, чая, соли и специй — 3%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2%», — сообщили в территориальном отделе федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае — 5926,23 рубля, самая низкая — в Омской области — 4712,59 рубля.

Ранее в Новосибирской области зафиксировали убыль населения на 12,4 тысячи человек. Снижение численности жителей региона зарегистрировано впервые за последние 17 лет.