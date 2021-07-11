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Трое маленьких детей устроили купание в грязной луже на проезжей части в Новосибирске

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:30
Происшествия
Трое маленьких детей устроили купание в грязной луже на проезжей части в Новосибирске
Prt Scr instagram.com  /  Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 11 июля июня. Трое детей искупались в луже на проезжей части в Кировском районе.

Смертельно-опасный отдых в жаркий день устроила новосибирская ребятня на улице Петухова. Равный цирковым трюкам инцидент попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как одна девочка и два мальчика лет шести сидят в огромной яме с водой, а мимо их крошечных голов проезжает дорожный КамАЗ. Дети ведут себя беспечно и никак не реагируют на проезжающий транспорт.

Ранее пятилетний мальчик на самокате погиб под колесами внедорожника Audi Q7 на глазах у матери. Трагедия произошла в Советском районе города, когда семья переходила улицу по пешеходному переходу.

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