Трое маленьких детей устроили купание в грязной луже на проезжей части в Новосибирске

Новосибирск, 11 июля июня. Трое детей искупались в луже на проезжей части в Кировском районе.

Смертельно-опасный отдых в жаркий день устроила новосибирская ребятня на улице Петухова. Равный цирковым трюкам инцидент попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как одна девочка и два мальчика лет шести сидят в огромной яме с водой, а мимо их крошечных голов проезжает дорожный КамАЗ. Дети ведут себя беспечно и никак не реагируют на проезжающий транспорт.

Ранее пятилетний мальчик на самокате погиб под колесами внедорожника Audi Q7 на глазах у матери. Трагедия произошла в Советском районе города, когда семья переходила улицу по пешеходному переходу.