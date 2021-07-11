Молодая женщина выпала из окна высотки в Новосибирске и погибла

Новосибирск, 11 июля. Смертельное падение молодой женщины из окна шестиэтажного дома произошло в Ленинском районе города.

Несчастный случай произошел с парадной стороны дома по улице Станиславского в 10:32 по местному времени. Как уточнили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, на месте от полученных травм скончалась женщина 1983 года рождения. Предположительно, она выпала из своей квартиры с четвертого этажа. По данному факту проводится проверка.

Ранее мужчина упал с Бугринского моста на 15-летнего прохожего и погиб на месте. Трагический инцидент случился в районе спуска на пляж на левом берегу Оби.