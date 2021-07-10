Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 17:35
17:33
Общество
Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником
17:32
Происшествия
В полиции Гаити допросят политиков и бизнесменов по делу об убийстве президента
17:31
Шоу-бизнес
Мэтт Дэймон в слезах и под руку с французской актрисой: неожиданный дуэт в Каннах
17:30
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список российских городов по техногенным загрязнениям
17:30
Экономика
Аналитики рассказали о прибыли петербургских бизнесменов на Евро-2020
17:28
Происшествия
Девять человек находились на борту опрокинувшейся лодки на Дудергофском канале
17:28
Происшествия
Полиция начала проверку по факту столкновения лодки со стеной в Петербурге
17:28
Общество
Американец объяснил разницу между домашними посиделками в России и США
17:26
Общество
Российские водители массово жалуются на новую ловушку от ГИБДД
17:25
Евро 2020
Черчесов раскрыл подробности ухода с поста тренера сборной России
Все новости

Суд в Сибири отложил слушания по громкому делу VIP-браконьеров
Общество
Суд в Сибири отложил слушания по громкому делу VIP-браконьеров
Официальный сайт Администрации Убинского района Новосибирской области  / 

Новосибирск, 10 июля. В Сибири начался повторный процесс над VIP-браконьерами, незаконно убившими двух самцов и беременную самку лося в охотхозяйстве Новосибирской области.

На скамье подсудимых — пять человек — глава Убинского района Олег Конюк, его приятель, директор, егерь и охотовед охотничьего хозяйства ООО «Таргет», на территории которого совершено браконьерство.

Компанию незаконных добытчиков сохатого задержали в Убинском районе Новосибирской области еще зимой 2018 года. По версии следствия, все пятеро виновны по ст. 258 ч.2 УК РФ — незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб.

В качестве главных доказательств в материалах следствия содержатся пули из карабина чиновника, найденные в шкуре убитых животных, пластиковая посуда и заточка с отпечатками пальцев, оставленные на месте забоя, и туши самих лосей.

Суд в Сибири отложил слушания по громкому делу VIP-браконьеров
ГУ МВД республики Башкортостан  / 
В Барабинский районный суд это резонансное дело поступило еще в апреле этого года, однако до настоящего времени не состоялось ни одного заседания. Слушания переносятся уже в третий раз. Последнее было назначено на 9 июля и отменено из-за болезни одного из фигурантов.

Как рассказал ФАН один из адвокатов стороны защиты Владимир Петрищев, дело находится на этапе судебного разбирательства. Это начальная стадия процесса, во время которой все стороны будут последовательно излагать суду свою позицию, представлять и проверять все доказательства.

Ранее суд первой инстанции вынес оправдательный приговор четырем фигурантам, признав виновным только егеря. Однако прокуратура обжаловала это решение в Новосибирском областном суде, считая вину всех пятерых доказанной, и дело вернули на пересмотр новому судье.

Вернуться назад

суд браконьеры новосибирская область лоси
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru