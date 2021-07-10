Суд в Сибири отложил слушания по громкому делу VIP-браконьеров

Новосибирск, 10 июля. В Сибири начался повторный процесс над VIP-браконьерами, незаконно убившими двух самцов и беременную самку лося в охотхозяйстве Новосибирской области.

На скамье подсудимых — пять человек — глава Убинского района Олег Конюк, его приятель, директор, егерь и охотовед охотничьего хозяйства ООО «Таргет», на территории которого совершено браконьерство.

Компанию незаконных добытчиков сохатого задержали в Убинском районе Новосибирской области еще зимой 2018 года. По версии следствия, все пятеро виновны по ст. 258 ч.2 УК РФ — незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб.

В качестве главных доказательств в материалах следствия содержатся пули из карабина чиновника, найденные в шкуре убитых животных, пластиковая посуда и заточка с отпечатками пальцев, оставленные на месте забоя, и туши самих лосей.

ГУ МВД республики Башкортостан /

В Барабинский районный суд это резонансное дело поступило еще в апреле этого года, однако до настоящего времени не состоялось ни одного заседания. Слушания переносятся уже в третий раз. Последнее было назначено на 9 июля и отменено из-за болезни одного из фигурантов.

Как рассказал ФАН один из адвокатов стороны защиты Владимир Петрищев, дело находится на этапе судебного разбирательства. Это начальная стадия процесса, во время которой все стороны будут последовательно излагать суду свою позицию, представлять и проверять все доказательства.

Ранее суд первой инстанции вынес оправдательный приговор четырем фигурантам, признав виновным только егеря. Однако прокуратура обжаловала это решение в Новосибирском областном суде, считая вину всех пятерых доказанной, и дело вернули на пересмотр новому судье.