Новосибирск ввел правила для самокатчиков и ограничил работу кикшеринговых компаний

Новосибирск, 10 июля. Мэрия Новосибирска подписала соглашение с компаниями, предоставляющими в аренду электросамокаты, в которых прописала ряд запретов по их использованию в черте города.

Договоры заключены с региональными кикшеринговыми отделениями Whoosh и Urent в защиту новосибирских пешеходов и памятников истории, а заодно должны обезопасить самих любителей езды на простом двухколесном транспорте с электромотором.

По новым правилам водители электрических самокатов обязаны соблюдать два скоростных режима и не разгоняться больше 15 и 20 км/ч. Первый скоростной режим действует на участках с интенсивным движением пешеходов, точная карта опубликована на сайте мэрии, а второй — на велодорожках и в местах, где не установлен первый режим.

Сузился перечень мест, где можно организовывать стоянку кикшерингового транспорта. Его уберут с территорий памятников, скверов, парков отдыха и автостоянок. Использовать и парковать электросамокаты больше нельзя на территории объектов культурного наследия регионального наследия.

«В соглашении определены территории, где запрещено движение самокатов: парки культуры и отдыха, за исключением организованных в них велодорожек; Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а также прилегающая к нему территория Сквера Славы за исключением внешних транзитных дорожек; Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны (Красный проспект, 32); Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 гг., а также прилегающая к нему территория сквера (ул. Героев Революции, ул. Тельмана); Мемориальный комплекс «Звезда», а также прилегающая к нему территория сквера (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26–30)», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Ранее водитель Audi Q7 задавил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе на глазах у матери в Советском районе города. Ребенок пытался переехать проезжую часть на самокате.