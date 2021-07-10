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Мэрия Новосибирска отменила решение о строительстве дороги в новом центре города

Общество
Мэрия Новосибирска отменила решение о строительстве дороги в новом центре города
 /  Юлия Гроо

Новосибирск, 10 июля. Мэрия отменила ранее выданный документ на строительство резонансной автодороги к ЖК «Академия» в Октябрьском районе.

Как стало известно ФАН, ООО ЖК «Академия» выданы новые технические условия, исключающие строительство участка от улицы Кирова до улицы Ипподромской. Застройщику предлагают соединить жилой комплекс с городской дорожной сетью через ближайшую улицу Лескова.

«Новое техническое условие подготовлено мэрией еще 2 июля, но у «Академии» оказалось только в конце недели. Документ разрешает осуществить присоединение жилого комплекса к улице Ипподромской, сделав прямые заезды и выезды для своих жителей, и организовать дорогу чуть дальше, перед ТРЦ «Аура», по улице Лескова. Согласно генплану, там может быть построена развязка», — рассказал ФАН Павел Луговых, житель ЖК «Сибревкома».

Окончательный вариант будет озвучен по итогу встречи, намеченной на предстоящий понедельник, 12 июля. Ожидается, что мэрия презентует решение о строительстве дорожной развязки в створе улицы Лескова. По словам собеседницы ФАН Юлии Гроо, это примерно на 400 метров дальше, чем планировалось изначально, и соответствует генеральному плану развития города. В перспективе она свяжет улицу Ипподромскую с улицей Бориса Богаткова, став фактическим дублером загруженной улицы Военной. В границах рассматриваемого участка находится один долгострой и здание коммерческой направленности, жилых домов поблизости нет.

«Это решение наиболее правильное для развития города. У нас в данной локации вместе с ЖК «Академия» будет проживать 4,5 тысячи человек, только по нормативу обеспеченности транспортом это почти 2 тыс. автомобилей, а пропускная способность одной полосы – 900. Если ситуация повернется в пользу первоначального варианта со строительством двухполосной дороги, для города это не даст никакой пользы, а только создаст еще одну пробку», — прокомментировала ФАН житель ЖК «Флотилия» Юлия Гроо.

Сейчас спорная территория в парке между жилыми комплексами «Сибревкома» и «Флотилии» огорожена строительной сеткой. Работы по возведению сквозного межквартального проезда приостановлены.

Ранее рабочие снесли здесь часть зеленых насаждений и демонтировали тротуар, чем вызвали большой резонанс в обществе. На шум строительной техники вышли десятки людей и блокировали работы. Позже строительство официально приостановил городской департамент. Против дорожного объекта выступили сотни жителей ближайших домов и депутаты Законодательного собрания региона.

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дороги строительство мэрия новосибирска
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