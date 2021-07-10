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Новосибирский зоопарк выпустил на волю двух лосей. Видео
Общество
Новосибирский зоопарк выпустил на волю двух лосей. Видео
 /  Prt Scr vk com| Новосибирский зоопарк

Новосибирск, 10 июля. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило выпустили в природу двух лосей, рожденных и выращенных в вольерах зверинца.

Животных доставили в Сузунский заказник Новосибирской области, где первое время за ними будут присматривать местные охотоведы и подкармливать, если возникнет необходимость. Позже адаптирующихся под новую обстановку лосей выпустят в большой мир, где они полностью освободятся от человеческой опеки и станут частью дикой природы.

«Участок леса, который выбрали для выпуска, можно назвать идеальным: отличная кормовая база, речка, есть открытые солнечные участки — лоси там спасаются от гнуса, недалеко лосиная тропа», — сообщили специалисты зоопарка.

Учреждение продолжает работу над программами реинтродукции косуль, аргали, дикуш и других видов животных, сократившихся, а местами полностью исчезнувших популяций.

Ранее зоологический парк показал публике новое потомство в семействах горных баранов и волков. Новорожденные малыши появились в вольерах с канадскими и арктическими волками, а также ягнята — у краснокнижных аргали.

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лось заказник новосибирский зоопарк
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