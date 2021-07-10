Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 11:29
11:26
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Евро 2020
В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
11:19
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
11:17
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
Все новости

ФАН узнал подробности взрыва газа в доме Новосибирска

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:54
Происшествия
ФАН узнал подробности взрыва газа в доме Новосибирска
Невские Новости  /  Александра Лашко

Новосибирск, 10 июля. Взрыв газа произошел в квартире на улице 1-ый переулок Римского-Корсакова. Это произошло при проведении ремонтных работ.

Рабочий проводил сварочные работы при помощи газовой горелки. По непонятной причине произошел хлопок. В результате мужчина получил серьезные ожоги рук и был госпитализирован в ожоговый центр. У женщины, которая является хозяйкой квартиры, — ожоги ног, она будет лечиться амбулаторно, сообщает источник ФАН.

Собеседник агентства добавил, что эвакуация жильцов не потребовалась, конструктивные элементы дома не повреждены. Соседние квартиры также не пострадали.

Вернуться назад

взрыв новосибирск газ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru