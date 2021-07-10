ФАН узнал подробности взрыва газа в доме Новосибирска

Новосибирск, 10 июля. Взрыв газа произошел в квартире на улице 1-ый переулок Римского-Корсакова. Это произошло при проведении ремонтных работ.

Рабочий проводил сварочные работы при помощи газовой горелки. По непонятной причине произошел хлопок. В результате мужчина получил серьезные ожоги рук и был госпитализирован в ожоговый центр. У женщины, которая является хозяйкой квартиры, — ожоги ног, она будет лечиться амбулаторно, сообщает источник ФАН.

Собеседник агентства добавил, что эвакуация жильцов не потребовалась, конструктивные элементы дома не повреждены. Соседние квартиры также не пострадали.