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Водитель Audi Q7 сбил насмерть пятилетнего ребенка на «зебре» в Новосибирске
Происшествия
Водитель Audi Q7 сбил насмерть пятилетнего ребенка на «зебре» в Новосибирске
pxhere.com  / 

Новосибирск, 10 июля. Водитель Audi Q7 задавил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе на глазах у матери в Советском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, трагедия произошла на пересечении Морского и Лаврентьева проспектов днем 8 июля и мгновенно унесла жизнь мальчика 2016 года рождения. Ребенок переезжал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу в сопровождении матери. Всего в момент ДТП на «зебре» находилось трое детей и одна женщина, она везла в коляске грудного ребенка и шла позади сына. Еще одна девочка, вышедшая на перекресток первой, успела перейти улицу невредимой.

Виновником смертельной аварии, в которой погиб ребенок, оказался 56-летний заместитель директора по развитию физматшколы при НГУ Дмитрий Кожемякин. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе, и материалы передали в следственное управление СК России по Новосибирской области.

«По результатам освидетельствования алкогольного опьянения у водителя не обнаружено», — рассказала ФАН инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску, старший лейтенант полиции Юлия Ракунова.

Ранее семилетний ребенок на велосипеде получил перелом лобной части головы и сотрясение головного мозга после столкновения с Mazda Demio на внутриквартальном проезде в Кировском районе Новосибирска.

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