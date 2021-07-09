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Подростки устроили стрельбу в палаточном лагере под Новосибирском

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:11
Происшествия
Подростки устроили стрельбу в палаточном лагере под Новосибирском
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Новосибирск, 9 июля. В одном из палаточных лагерей Новосибирской области произошла стрельба. Ее устроили четверо воспитанников клуба «Юный армеец» вместе со своим руководителем.

Дети у реки собирали мусор. В это время из леса с оружием вышли четверо несовершеннолетних. Они начали стрелять в воздух. У воспитанников лагеря была паника. Как рассказал руководитель юнармейцев, они стреляли из охолощенных автоматов и ручного пулемета Калашникова. Таким образом проводились занятия.

Сотрудники прокуратуры и СК начали проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уличный конфликт закончился стрельбой, сообщал ФАН. Житель Челябинска достал пистолет и ранил мужчину. Подозреваемый задержан.

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новосибирск стрельба подростки
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