Подростки устроили стрельбу в палаточном лагере под Новосибирском

Новосибирск, 9 июля. В одном из палаточных лагерей Новосибирской области произошла стрельба. Ее устроили четверо воспитанников клуба «Юный армеец» вместе со своим руководителем.

Дети у реки собирали мусор. В это время из леса с оружием вышли четверо несовершеннолетних. Они начали стрелять в воздух. У воспитанников лагеря была паника. Как рассказал руководитель юнармейцев, они стреляли из охолощенных автоматов и ручного пулемета Калашникова. Таким образом проводились занятия.

Сотрудники прокуратуры и СК начали проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уличный конфликт закончился стрельбой, сообщал ФАН. Житель Челябинска достал пистолет и ранил мужчину. Подозреваемый задержан.