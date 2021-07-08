В Новосибирске осудят студента, приковавшего девушку наручниками к батарее

Новосибирск, 8 июля. Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование дела в отношении 16-летнего подростка, приковавшего наручниками подругу к батарее.

По данным следствия, в общежитии студент прочел одну из переписок своей 17-летней знакомой. Он ее приревновал и применил физическую силу. Девушка пыталась вырваться из рук злоумышленника, но юноша стал ее бить ладонями по лицу, после чего приковал наручниками к батарее.

Подросток покинул комнату, оставив подругу в одиночестве. Мать потерпевшей, узнав о случившемся, вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшую, а ее обидчика доставили в участок. Молодой человек не признал свою вину.

В Адыгее двое несовершеннолетних подростков дважды обворовали один и тот же дом.