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В Новосибирске осудят студента, приковавшего девушку наручниками к батарее

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:39
Происшествия
В Новосибирске осудят студента, приковавшего девушку наручниками к батарее
pxhere.com

Новосибирск, 8 июля. Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование дела в отношении 16-летнего подростка, приковавшего наручниками подругу к батарее.

По данным следствия, в общежитии студент прочел одну из переписок своей 17-летней знакомой. Он ее приревновал и применил физическую силу. Девушка пыталась вырваться из рук злоумышленника, но юноша стал ее бить ладонями по лицу, после чего приковал наручниками к батарее.

Подросток покинул комнату, оставив подругу в одиночестве. Мать потерпевшей, узнав о случившемся, вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов освободили пострадавшую, а ее обидчика доставили в участок. Молодой человек не признал свою вину.

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суд насилие ревность
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