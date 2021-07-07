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Банда налетчиков в медицинских масках избила и ограбила автомобилиста в Новосибирске
Происшествия
Банда налетчиков в медицинских масках избила и ограбила автомобилиста в Новосибирске
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Новосибирск, 7 июля. Четверо грабителей в медицинских масках напали на новосибирского автомобилиста, избили неизвестным предметом и похитили у него сумку с крупной суммой денег и документами.

Разбойное нападение произошло на улице Петухова в Кировском районе города вечером 5 июля.

«Четверо неустановленных в черных медицинских масках с применением предмета, используемого в качестве оружия, завладели у водителя автомобиля крупной суммой денег, а также документами», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавший водитель автомобиля после нападения госпитализирован с травмой головы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации — разбой. Полиция просит новосибирцев помочь в раскрытии сведений о налетчиках.

Ранее правоохранители предупредили новосибирских пенсионеров об орудующей в городе серийной карманнице. Блондинка средних лет в очках и шляпе выслеживает своих жертв у места получения ежемесячных выплат и похищает деньги из сумок в общественных местах.

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ограбление разбой медицинские маски
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