Банда налетчиков в медицинских масках избила и ограбила автомобилиста в Новосибирске

Новосибирск, 7 июля. Четверо грабителей в медицинских масках напали на новосибирского автомобилиста, избили неизвестным предметом и похитили у него сумку с крупной суммой денег и документами.

Разбойное нападение произошло на улице Петухова в Кировском районе города вечером 5 июля.

«Четверо неустановленных в черных медицинских масках с применением предмета, используемого в качестве оружия, завладели у водителя автомобиля крупной суммой денег, а также документами», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пострадавший водитель автомобиля после нападения госпитализирован с травмой головы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации — разбой. Полиция просит новосибирцев помочь в раскрытии сведений о налетчиках.

Ранее правоохранители предупредили новосибирских пенсионеров об орудующей в городе серийной карманнице. Блондинка средних лет в очках и шляпе выслеживает своих жертв у места получения ежемесячных выплат и похищает деньги из сумок в общественных местах.