Серийная воровка охотится за пенсионерами в Новосибирске

Новосибирск, 7 июля. Новосибирская полиция объявила в розыск серийную карманницу, которая выслеживает пенсионеров с ежемесячными выплатами и обкрадывает их в магазинах.

Предполагаемая преступница — блондинка средних лет в очках и шляпе, обворовала уже нескольких старушек в трех районах города — Заельцовском, Советском и Первомайском. Неизвестная выслеживает пожилых женщин, которые только что получили пенсию, затем следует за ними и в удобный момент похищает из их сумок денежные средства.

«Есть информация о причастности подозреваемой к совершению серии хищений на территории разных районов Новосибирска. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража», — сообщили ФАН в ГУ МВД по региону.

У одной из потерпевших воровка вытащила кошелек, в котором находилось 10 тысяч рублей, у другой похитила 24 тысячи рублей.

На вид разыскиваемой 45-55 лет, она невысокого роста и носит крупные очки в черной оправе. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемой, а также всех, кто считает себя пострадавшим от ее действий, просят обратиться в полицию.

Ранее новосибирский суд отправил в колонию строго режима серийного похитителя велосипедов. За девять краж двухколесных транспортных средств мужчину лишили свободы на 2,5 года.