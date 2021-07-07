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Перенос даты запуска первой городской электрички в Новосибирске объяснили в РЖД

Общество
Перенос даты запуска первой городской электрички в Новосибирске объяснили в РЖД
Новостное агентство «Харьков».  /  Леонид Андросов

Новосибирск, 7 июля. Министерство транспорта и АО «Экспресс-Пригород» внесли изменения в расписание новой городской электрички до Пригородного Простора в Ленинском районе города.

Как стало известно ФАН, в маршрут внесли два дополнительных рейса до Пригородного Простора  — утром и вечером. На принятие решения потребовалось дополнительное время, официальный запуск перенесли с 1 на 8 июля. Также немного изменили расписание электропоезда №6323/6318 Новосибирск-Главный — Коченево — Новосибирск-Главный.

Первая городская электричка отправится в рейс завтра в конце рабочего дня, в 17:09 по местному времени, после торжественного открытия. С этого момента она будет курсировать по будним дням в рабочем режиме. Проезд организован по единому билету стоимостью 26 рублей, с сохранением всех льгот для пассажиров пригородных поездов.  

Протяженность городской надземки на первом этапе составляет 22 километра. С Вокзала-Главного она будет совершать шесть рейсов: два в восточном направлении — до станции Новосибирск-Восточный, и четыре в западном — до Пригородных Просторов. В будущем это будет крупная система кольцевых железнодорожных путей сообщения, которая соединит дальние микрорайоны города Новосибирска.

Ранее руководство РЖД рассказало, как будут трансформированы вагоны-рестораны в поездах дальнего следования. Отказываться от вагонов со столовыми в локомотивах не будут. Планируется изменить только их концепцию.

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