Жителя Новосибирска посадили в тюрьму на 2,5 года за кражу девяти велосипедов

Новосибирск, 7 июля. В колонию строгого режима на два года и шесть месяцев отправил новосибирский суд серийного похитителя велосипедов.

Мужчина украл из подъездов жилых домов девять велосипедов и продал их новым собственникам по бросовой цене. Все кражи совершены в многоэтажках Советского района прошлогодней осенью, всего за девять дней.

«Злоумышленник каждый раз повреждал защитный трос, похищал велосипеды и продавал их по заниженной цене. По решению суда преступник сядет в тюрьму, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Приговор вынесен Советским районным судом. Известно, что ранее мужчина уже имел судимость.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве в отношении 32-летнего новосибирца. Он подозревается в убийстве своего отца и случайной свидетельницы преступления, которые совершил под действием наркотических веществ.