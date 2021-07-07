Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 09:50
09:49
Общество
Ракова сообщила о вакцинации от COVID-19 более 20 подростков в Москве
09:48
Происшествия
Эдвард Бил прибыл в суд по делу о ДТП в центре Москвы
09:44
Происшествия
Пьяный мужчина вонзил нож в сердце полицейскому в Подмосковье из-за замечания
09:43
Политика
Композитор Быстряков раскритиковал украинцев за поддержку Зеленского
09:42
Общество
Сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценили в РАН
09:40
Происшествия
ФАН узнал подробности захвата отделения банка в Тюмени
09:40
Общество
Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов для сферы торговли в Москве
09:39
Происшествия
Опубликована фотография захватчика отделения банка в Тюмени
09:39
Происшествия
Силовики провели эвакуацию 40 человек после захвата заложников в тюменском банке
09:39
Экономика
Спрос на квартиры в новостройках обвалился на 15%
Все новости

Жителя Новосибирска посадили в тюрьму на 2,5 года за кражу девяти велосипедов
Происшествия
Жителя Новосибирска посадили в тюрьму на 2,5 года за кражу девяти велосипедов
pixabay.com  / 

Новосибирск, 7 июля. В колонию строгого режима на два года и шесть месяцев отправил новосибирский суд серийного похитителя велосипедов.

Мужчина украл из подъездов жилых домов девять велосипедов и продал их новым собственникам по бросовой цене. Все кражи совершены в многоэтажках Советского района прошлогодней осенью, всего за девять дней.

«Злоумышленник каждый раз повреждал защитный трос, похищал велосипеды и продавал их по заниженной цене. По решению суда преступник сядет в тюрьму, отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.

Приговор вынесен Советским районным судом. Известно, что ранее мужчина уже имел судимость.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о двойном убийстве в отношении 32-летнего новосибирца. Он подозревается в убийстве своего отца и случайной свидетельницы преступления, которые совершил под действием наркотических веществ.

Вернуться назад

новосибирск приговор суда кража велосипедов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru