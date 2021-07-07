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Уличные торговцы устроили свалку возле выхода из новосибирского метро
Общество
Уличные торговцы устроили свалку возле выхода из новосибирского метро
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 7 июля. Огромная свалка мусора появилась недалеко от станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе.

Как сообщают местные жители, горы отходов оставляют продавцы стихийного рынка, торгующего вдоль станции метро. Мешки с мусором, использованную упаковку, гниль и ящики от фруктов и овощей продавцы приносят на площадку для крупногабаритного мусора ближайшего жилого дома на улице Кошурникова, которая не рассчитана на такое количество мусора. Ситуация может угрожать эпидемией.

«Свалка мусора от близлежащих объектов стихийной торговли копится во дворе нашего жилмассива, в 30 метрах от входа в метро «Золотая Нива». Такая ситуация уже около года, администрация не реагирует. К сожалению, у нас очень легко дают разрешение на торговлю, но контролировать их деятельность почему-то не хотят», — рассказал один из собственников дома в социальной сети «АСТ-54».

Напомним, российские власти обсуждают возможность введения штрафа за выброс мусора из машины в неположенных местах. Поправки предлагается внести в КоАП РФ. Согласно проекту закона, нарушения будут выявляться посредством фотокамер и фотоловушек.

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новосибирск мусор уличная торговля
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